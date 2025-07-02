Под Ярославлем пройдет Некрасовский праздник поэзии

В музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха», расположенном в Ярославском округе, 5 июля состоится 58-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии. Об этом сообщили в областном министерстве культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Церемония начала праздника пройдет в Ярославле около памятника Некрасову на Волжской набережной (9:00). Празднование в Карабихе стартует в 10:00. У бюста Некрасова состоятся выступления ярославских поэтов, в фестивальном парке пройдет праздничная увертюра «Гуляние» (10:30).

В сценическом комплексе в 11:30 начнется концертная программа «Золото сердца народного» с участием народного артиста РФ Валерия Баринова. В 12:55 начнется поэтический фестиваль, а в 16:30 — моноспектакль актрисы Волковского театра Натальи Асанкиной.

«На фестиваль региональных отделений писательских союзов приедут представители Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Херсона, Сахалинской области, Крыма и других городов и регионов»,— сообщили в минкульте.

В Верхнем парке пройдут фестиваль юных поэтов (11:00), спектакль театра кукол (13:30), мастер-класс Алексея Голованова по игре на народных музыкальных инструментах (14:20). С более подробной программой можно познакомиться на сайте минкульта.

Куда можно сходить в Ярославле и регионе на этой неделе — в афише «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова