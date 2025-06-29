Кинофестиваль, «Бельфор и Минерва» и закрытие театральной недели

В Ярославле в период с 30 июня по 6 июля состоятся закрытие театральной недели и сезона в Доме актера, музыкальный концерт в Губернаторскому саду, лекция про ярославские конфеты, а также стартует XX Международный кинофестиваль «В кругу семьи». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Театральная неделя

30 июня на Советской площади в 19:00 выступит симфонический оркестр Большого и Мариинского театров под управлением народного артиста России, маэстро Валерия Гергиева. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб.

На Стрелке в этот день в 17:00 пройдет концерт «Добро пожаловать, или какой театр без сказки» Ярославской студии мюзикла, в 20:00 — концерт «ПодаРОК» группы «Лонглонг» «Все о тебе и рок-н-ролле». 30 июня на Даманском острове в 15:00 состоится поэтическое представление «Следствие вели с Федорой».

Концерты

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5 июля в Губернаторском саду состоится очередной концерт под открытым небом «Музыка сада». В 17:00 KS JAZZ (проект Ксении Селезневой) представят известные мелодии разных лет в джазовых аранжировках и лучшие композиции Золотого Века джаза в оригинальном прочтении. Стоимость — 500 руб.

Спектакли

4 июля в 19:00 состоится закрытие третьего творческого сезона в Доме Актера имени Сергея Пускепалиса.

«Это знаковое событие обещает стать настоящим праздником таланта, юмора и вдохновения. Вас ждет яркий капустник, где на сцене оживут знакомые образы и новые интерпретации от таких коллективов, как театры "Луч", "Балаган", "Ярославское товарищество актеров", Воображаемый театр Васи Ложкина и многих других»,— рассказали в театре.

Стоимость входного билета начинается от 600 руб.

Выставки и лекции

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В Музее зарубежного искусства открылась выставка из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина «Московские коллекционеры». На не можно увидеть живопись и скульптуру Огюста Родена, Поля Синьяка, Камиля Коро, Жана Пюи, Камиллы Клодель и других европейских художников. Стоимость — 400 руб.

1 июля в Ярославском планетарии стартуют показы программы «Динозавры. История выживших». Программа включает космические пейзажи и сцены из жизни древних обитателей планеты. Главная героиня Селеста очарована динозаврами. Однажды в ее комнате появилось волшебное существо и спросило: «А что, если среди нас все еще есть динозавры?». Вместе герои отправились в приключение сквозь время. Стоимость билетов — 200 руб.

5 июля в зале «Классика» Ярославского музея-заповедника состоится лекция «Бельфор и Минерва: промышленная графика кондитерских фабрик». В 16:00 хранитель документального фонда музея-заповедника Ирина Зубатенко представит редкую коллекцию конфетных оберток конца XIX-начала XX века и расскажет, какими были первые ярославские конфеты и кто их производил. Стоимость входного билета — 300 руб.

5 июля в Городском выставочном зале им. Нужина пройдет встреча «О людях и куклах» (в 17:00). Ученики Школы авторской куклы Катерины Тарасовой расскажут о своих героях, этапах обучения и тонкостях создания авторских кукол, а преподаватели школы поделятся опытом и расскажут, как сделать свою куклу, а не повтор чужого произведения. Стоимость входного билета — 250 руб.

30 июня в библиотеке им. Некрасова в 18:30 реконструктор с 12-летним стажем, преподаватель Исторического общества «N» Сергей Арабов проведет первую часть лекции «Изумительные изобразительные источники», посвященной разнообразию изобразительных источников от появления Homo Sapiens до наших дней. В первой части лекции слушатели узнают, почему первобытные люди не рисовали лица, для чего римлянки носили купальники и зачем святого изображали с головой пса. Вторая лекция состоится 6 июля в 16:00, в ходе нее участники узнают, есть ли смысл в средневековых причудливых мемах, зачем раз за разом напоминать «Memento mori» и почему цветная съемка не были популярна до 1970-х. Вход свободный.

Кино

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5 июля на площади у КЗЦ «Миллениум» состоится торжественная церемония открытия XX Международного кинофестиваля «В кругу семьи». Откроет фестиваль Гоша Куценко своим музыкальным концертом в 15:00. В 16:00 по красной дорожке пройдут звезды российского кино: Федор и Виктор Добронравовы, Александр Самойленко, Андрей Чадов, Сергей Горобченко, Валерий Баринов, Яна Поплавская, Елена Захарова, Анфиса Чехова и другие. Состоятся автограф-сессии.

После чего начнутся бесплатные показы фильмов в шести кинотеатрах региона. Так, с 5 по 9 июля кинопоказы будут организованы в «Киномаксе» в ТРЦ «Аура» в Ярославле, а 8 июля — в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле, «Киномаксе» в ТРК «Альтаир», в ТРК «Яркий», в киноконцертном зале Вятского и МУК «Общественно-культурный центр» в Рыбинске. В числе картин для показа такие как «Каруза», «В объятиях дерева», «Мой дикий друг», «Мой дружок — киллер», «Овечка Сады». С полной программой кинопоказов можно познакомиться на сайте фестиваля.

6 июля в КЗЦ «Миллениум» состоится встреча с Виктором Добронравовым. Судя по сайту КЗЦ, регистрация на это мероприятие уже закрыта. Но неподалеку от Ярославля пройдут встречи с другими известными актерами, на которые можно попасть. Так, 5 июля в молодежном центре «Галактика» в Тутаеве пройдет встреча с Оксаной Сташенко, а также кинопоказ фильма «Тайна черной руки». 5 июля в музее-заповеднике Некрасова «Карабиха» со зрителями встретится Валерий Баринов. Подальше от областной столицы, в Борисоглебском, 6 июля проведет встречу Сергей Горобченко. Вход свободный.

Подготовила Алла Чижова