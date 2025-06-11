Хорошо забытые новые

Доля автокредитов на новые автомобили в количественном выражении в мае показала заметный рост и достигла максимума с ноября 2020 года. Дилеры, борясь с затоваренностью складов, стимулируют продажи новых автомобилей, свой вклад в рост выдачи вносят и госпрограммы. Для кредитов на б/у автомобили эти факторы не актуальны, ставки по ним — более 28% годовых, так что скорого восстановления сегмента ожидать не приходится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) подвело итоги деятельности в сегменте автокредитования за май (есть в распоряжении “Ъ”). За месяц банки выдали россиянам 74,79 тыс. автокредитов на 97,28 млрд руб. Примечательно, что 69% от общего количества и 70% от объема выданных автокредитов в мае пришлось на новые машины. Их доля в выдачах за месяц увеличилась на 5 и 6 процентных пунктов соответственно.

Это максимальный показатель с ноября 2020 года в количественном выражении и с февраля 2022 года — в денежном, тогда средняя сумма одного автокредита составляла 1,527 млн руб. против 1,356 млн руб. в мае 2025 года.

Пропорционально сократилась и доля в выдачах кредитов на б/у автомобили. Она составила 31% в количественном выражении и 30% — в денежном. Средний размер одного автокредита в б/у сегменте в мае составил 1,289 млн руб.

Банкиры подтверждают данный тренд. Так, по словам руководителя направления по работе с автопроизводителями Альфа-банка Ильи Долгих, спрос на новые машины значительно превысил интерес к подержанным с начала года. «Доля новых автомобилей сохранится на высоком уровне — активность производителей по-прежнему высока. Предложить более выгодные условия кредитования на подержанные автомобили банки пока не смогут»,— уверен он. Основной объем автокредитования сместился в сторону новых машин, отметили в ВТБ. «На рост доли новых автомобилей может повлиять усиление мер поддержки со стороны китайских производителей, таких как скидки и программы рассрочек»,— считает начальник управления автокредитования Ингосстрах-банка Андрей Еременко.

По словам директора департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерины Коновой, на данный момент спрос на автомобили с пробегом охлаждает ряд факторов. «Во-первых, высокий средний уровень ставок,— поясняет она.— Во-вторых, отсутствие широкого предложения б/у автомобилей европейского, корейского или японского производства». В мае, по данным ОКБ, полная стоимость кредита на покупку нового авто составляла 17,17%, на б/у — 28,38%. Спрос на новые автомобили поддерживают специальные предложения от дилеров, которым необходимо распродавать стоки, и субсидии автокредитных ставок от брендов. При ключевой ставке 20% можно найти автокредит на новый автомобиль от 0,1%, добавляет Екатерина Конова. Небольшой рост доли автокредитов на покупку новых автомобилей мог быть связан с наличием дилерских льготных программ активизации продаж, согласен директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Сейчас у дилеров большой сток, и рынок пытается стимулировать покупателей к приобретению, которое зачастую идет в кредит»,— добавляет директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев.

Но оказывают влияние и другие факторы. Например, грядущие дополнительные ужесточения ЦБ, отмечает господин Васильев. «Банки готовятся к введению макропруденциальных лимитов в автокредитовании с 1 июля, а доля заемщиков с высоким ПДН в сегменте подержанных автомобилей в среднем более высокая,— отмечает старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.— ЦБ ранее отмечал, что значительная часть формально отраженных в отчетности нецелевых автокредитов в б/у сегменте на самом деле представляет собой обход регуляторных норм в потребительском кредитовании. Сейчас подобные практики постепенно ограничиваются».

В целом, несмотря на сигнал ЦБ, снизившего ключевую ставку с 21% до 20% впервые за долгое время (см. “Ъ” от 7 июня), позитивной динамики на рынке автокредитования эксперты не ждут. «Мы ожидаем существенного падения сегмента автокредитования по итогам года — в сравнении с прошлым годом он может снизиться на 40–50%,— говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.—Восстановление динамики в сегменте может произойти не ранее возврата средних ставок автокредитов на уровень ниже 20%».

Ксения Дементьева