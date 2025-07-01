Путин перечислил Макрону условия достижения мира на Украине

Президент России Владимир Путин заявил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, что мирные договоренности по Украине должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. Об этом российский лидер сказал в ходе телефонного разговора, сообщили в пресс-службе Кремля.

В беседе с французским коллегой президент РФ назвал украинский конфликт «прямым следствием политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России».

В ходе беседы лидеры также обсудили ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.

Состоявшийся во вторник телефонный разговор Владимира Путина и Эмманюэля Макрона — первый за три года прямой контакт двух лидеров. В предыдущий раз они беседовали 11 сентября 2022 года. Как сообщили в Кремле, президенты условились продолжить контакты «в целях возможной координации позиций».

Анастасия Домбицкая