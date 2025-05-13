Цифровизация КоАП обретает порядок

Минюст и Минцифры подготовили нормативные правовые акты, необходимые для реализации закона о цифровизации административного делопроизводства. Он предусматривает возможность применения электронного документооборота и участия в рассмотрении дел по Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) удаленно в формате телеконференций. Так, Минюст разработал порядок направления и использования в судах электронных документов, а Минцифры — требования к техническим и программным средствам для организации дистанционного участия в заседаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минюст и Минцифры разработали нормативные правовые акты, определяющие порядок и требования к цифровизации административного производства. Подготовленные ими проекты постановлений правительства (размещены на портале regulation.gov.ru) необходимы для реализации поправок к федеральному закону о введении в действие Кодекса об административных нарушениях (закреплены в 60-ФЗ от 7 апреля 2025 года). Напомним, что эти изменения, а также поправки к КоАП, закрепленные в 59-ФЗ от 7 апреля 2025 года, предусматривают возможность с 1 июля 2025 года подавать любые процессуальные документы в электронном виде, а также удаленно участвовать в рассмотрении дел посредством теле-конференц-связи (см. подробно “Ъ” от 25 марта).

Так, документ Минюста регламентирует организационные вопросы направления и использования документов в электронном виде, устанавливает требования к их формату, закрепляет понятийный аппарат. Ведомство предлагает назначить Минцифры ответственным за техническую возможность использования портала «Госуслуги» для направления и получения соответствующих документов.

Федеральные органы исполнительной власти смогут устанавливать технические требования к средствам для подготовки и направления электронных документов через личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя на своих сайтах и при этом должны обеспечить техническую возможность отправки и получения документов посредством этого ресурса.

Переход на электронной документооборот будет происходить с учетом технической возможности госорганов в пределах выделенного на текущий год финансирования.

Напомним, что еще при запуске будущей реформы административного производства в правительстве говорили, что в силу масштабов и большого числа участников (граждане, бизнес, 40 федеральных органов исполнительной власти) «административная» цифровизация будет «мягкой» (см. “Ъ” от 21 октября 2024 года).

Проект постановления правительства от Минцифры, в свою очередь, содержит требования к техническим и программным средствам, используемым при рассмотрении дела в удаленном формате через видео-конференц-связь и веб-конференцию. Согласно документу, они должны соответствовать требованиям к защите информации, установленным законодательством РФ, а также правилам и принципам, предписанным национальными стандартами в области криптографической защиты.

Венера Петрова