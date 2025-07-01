MacBook готовят удешевление

Apple работает над бюджетным MacBook, он будет оснащен процессором от iPhone. Упоминание новой модели в документах компании обнаружило издание MacRumors. Инсайдеры при этом утверждают, что внешне устройство будет напоминать MacBook Air с 13-дюймовым экраном, а в линейке появятся новые цвета — желтый и розовый. Вместо процессоров серии М в ноутбук установят чип A18 Pro, такой же как в старшей версии последнего iPhone.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сколько может стоить новинка и с какими задачами она справится, рассуждает IT-эксперт Александр Баулин: «Apple сделала очень важную вещь: она унифицировала свои процессоры для ноутбуков с процессорами для смартфонов и планшетов серии A. Будет очень легко поставить чип, не придется переписывать программное обеспечение под другой процессор. Этот шаг выглядит очень логичным. Мощности, скорее всего, хватит для простых задач: написать письмо, отчет, сделать презентацию. А те задачи, которые требуют какой-то большой производительности, будут решаться в облаке. Наверное, его не хватит для обработки видео, но это Apple только на руку, потому что им надо как-то показать, что устройство не может заменить MacBook Pro.

Для позиционирования, мне кажется, они либо его вообще не будут называть MacBook, либо сделают отдельную приставку, чтобы пользователи знали, что этот MacBook не такой легкий и изящный, как Air, не такой производительный, как Pro. Может быть, даже пластик вернется в материалы корпуса, при этом он будет выполнять свои задачи. Сейчас от $1 тыс. стоит самый дешевый Apple. Я думаю, если они его хотят выпустить на $200-300 дешевле, то себя они точно не обидят. Для них этот рынок важен. Они уже прошли это в 1980-х годах: они в школе раздавали настольные компьютеры MacBook, дети на них учились и привыкли работать на Mac. Благодаря этому Apple преодолела темные времена в начале 1990-х годов, потому что уже была прослойка людей, которые выбирали по умолчанию их технику. Сейчас они хотят повторить этот маневр, для этого им нужны недорогие ноутбуки».

Основатель портала Vilianov.com, IT-эксперт Сергей Вильянов сомневается в успехе бюджетного MacBook. По его словам, студенты, на которых рассчитано устройство, смогут найти более дешевые альтернативы: «Использование так называемого смартфонного процессора абсолютно гармонично, потому что даже такой процессор имеет не просто достаточный, а колоссально избыточный запас производительности для образовательных нужд. Наоборот, удивительно, что этот процессор делает в смартфоне, потому что у смартфона нет таких задач.

Идея хорошая, но ничего не получится просто потому, что цена будет кратно выше, чем у Chromebook, и студенты все равно в большинстве случаев предпочтут что-нибудь подешевле. Премиальный Chromebook стоит порядка $300-400. У Apple никогда не складывалось с дешевыми устройствами. Они много раз пытались сделать дешевый iPhone, но он все равно дороже, чем аппараты среднего и верхнего среднего ценового диапазона на Android».

Одним из самых известных бюджетных устройств Apple стал iPhone 5c, выпущенный 12 лет назад. Его критиковали за дешевый внешний вид и пластиковый корпус, хотя на момент выхода это был самый продаваемый смартфон компании.

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Илья Сизов