Apple приценивается к Perplexity

Apple может вскоре заключить самую дорогую сделку в своей истории. По данным Bloomberg, компания обдумывает покупку стартапа Perplexity — это самый известный поисковик на базе искусственного интеллекта. Он подключен к интернету и способен очень быстро обрабатывать информацию из сети. При этом Perplexity предлагает пользователям доступ к основным нейросетям вроде GPT-4, DeepSeek или Gemini от Google. В последнем инвестраунде Perplexity оценили в $14 млрд. Если Apple купит компанию по такой цене, это станет для нее самой дорогой сделкой в истории. Предыдущий рекорд за покупкой производителя наушников Beats — $3 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Зачем Apple нужен этот стартап? И во что превратится Perplexity? На эти вопросы “Ъ FM” ответил техноблогер Wylsacom Валентин Петухов: «Среди технологических гигантов у корпорации из Купертино сейчас худшая ситуация в силу того, что запуск Apple Intelligence оказался, мягко говоря, неудачным. Новую Siri с нейровозможностями толком так и не запустили. Я думаю, что Apple здесь нужно повысить свой авторитет, и, наверное, покупка такого значимого и нашумевшего стартапа как Perplexity могла бы прибавить очков в пользу того, что они справляются. Многие используют именно Perplexity как поиск для решения обычных бытовых задач, для чего раньше использовали Google.

Противостояние Apple и Google — это тоже значимый момент. Так что все осмысленно, если с разных точек зрения на это посмотреть. Apple хорошо интегрирует решения, которые они покупают. Какие-то находят отражение как отдельный продукт и существуют в общей экосистеме. Здесь вспоминается Beats, которую, как все думали, Apple купила, чтобы убить, а они не просто не уничтожили этот бренд, а сильно его развили. При этом есть недавние покупки, это Pixelmator — приложение для обработки фото. Пока никаких функций оттуда в редакторе фотографий не появилось, и в целом непонятно, зачем они его тогда покупали. Perplexity, мне кажется, несмотря на то, что в узких кругах это достаточно значимое событие, как бренд не очень широко известен. Поэтому я не удивлюсь, если они его просто интегрируют внутрь операционных систем. Скорее всего, если сделка случится, то это будет работать именно в таком контексте».

Месячная подписка на Perplexity стоит $20 — столько же, как и доступ к самым популярным нейросетям на рынке. Компания при этом убыточна, и своевременная продажа для нее — логичное решение, считает сооснователь AI Academy Александр Горный: «У Perplexity нет какой-то своей суперуникальной технологии и большого бренда. То есть количество пользователей Perplexity на несколько порядков ниже, чем у того же ChatGPT. Ее оценка кажется со стороны как классический венчурный пузырь, то есть реально внутри-то ничего нет. Какое-то время на общем хайпе искусственного интеллекта можно продолжать расти, но рано или поздно этот стартап лопнет. Лучше продаться до этого момента. Недавно появилась информация, что они платят в сторону ChatGPT и других провайдеров искусственного интеллекта больше, чем собирают с пользователей, то есть даже на этом уровне проект убыточен.

Apple сможет подключить к этой технологии свою бесконечную аудиторию. Сразу появляется монетизация за счет рекламы в этих поисковых запросах, экономика радикально меняется. Может быть, будет какое-то платное отключение рекламы или какие-то платные улучшения, но основной бизнес-моделью, конечно, будет реклама. Зачем корпорации из Купертино покупать такой продукт за $14-15 млрд? Почему она просто не может сделать так же? Apple явно проваливается в развитие подобных технологий в последние годы. Очевидно, они пытались, было много новостей о каких-то их планах, но вот не получается. Большая корпорация работает плохо».

В пятницу Bloomberg сообщал об интересе к Perplexity со стороны Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Переговоры велись в начале 2025 года, но в итоге сделка не состоялась.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов