Лучшие документальные фильмы о науке покажут на «Роза Хутор»

С 25 по 27 июля на курорте в третий раз пройдет Фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд». Зрителям представят 3 полнометражных и 4 короткометражных научно-популярных фильма о науке и технологиях, некоторые из которых вошли в топ мирового проката. После просмотров пройдут дискуссии с режиссерами, героями и экспертами.

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«ФАНК Уикенд» на «Роза Хутор» — это еще один формат традиционного фестиваля «ФАНК», который с 2015 года проходит в разных регионах страны. Его отличительной особенностью является сочетание авторского кино о науке, научных стендапов, лекций и дискуссий с экспертами.

«ФАНК Уикенд» проводится при поддержке горного курорта «Роза Хутор» (экосистема «Интерроса»), партнерском участии Научного центра «Идея». Кинопоказы — на площадке Лектория Горного клуба «Спорт-Марафон» (Роза Хутор, Набережная Панорама, 4).

Как отмечает Ирина Белых, программный директор ФАНК, член экспертного совета по неигровому кино Минкульта РФ, куратор инициативы «Наука как искусство» в рамках Десятилетия науки и технологий: «Фестиваль ФАНК на Роза Хутор — это уникальная возможность совместить отдых в горах с погружением в мир современной науки через кино. В этом году мы собрали самые яркие российские и зарубежные документальные хиты, которые вдохновляют, удивляют и заставляют задуматься. Наши зрители — это не только ценители научного кино, но и все, кто любит открывать новое. Уверена, что гости курорта из разных уголков страны найдут в программе фильмы, которые станут для них настоящим открытием».

Фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд» на «Роза Хутор» входит в Перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2025 год, утвержденный Министерством культуры РФ.

В этом сезоне для зрителей ФАНК Уикенда на «Роза Хутор» подготовлена программа с более широким взглядом на науку:

25 июля в 18.00 — Открытие фестиваля и фильм «Гидроэлектросчастье» (Hydroelectric Joy, 2024, Франция, 61 мин., режиссер Александр Марков 18+)

Ностальгическое путешествие в 1960-е, когда СССР захлестывает «гидроэнергетическая эйфория»: сносят села, реки поворачивают вспять, людей переселяют. В этом процессе активно участвует и молодой ученый Вадим Руденко. На фоне его любовной переписки разворачивается масштабная стройка Асуанской ГЭС. С помощью уникальных кадров кинохроники, режиссер блестяще создает портрет поколения, для которого личное счастье растворилось в просторах индустриального социализма. Автор демонстрирует невероятный масштаб предпринятых преобразований и мощную энергию того времени.

После просмотра — онлайн-встреча с режиссером Александром Марковым.

26 июля в 16.00 — Альманах короткометражных фильмов «Коротко о науке».

Астрофотография. Сквозь пространство и время (2024, 6+, 16 мин., режиссер Олег Гаврилин). Можно ли бросить вызов законам физики и заглянуть в глубины космоса из сердца мегаполиса? Об этом расскажут сотрудники Московского Планетария.

Дискуссия с режиссером фильма Олегом Гаврилиным.

Как совершить научное открытие (2024, 12+, 25 мин, Россия, режиссер Ольга Домовцева). Сюжет фильма основан на путешествии по лабораториям и умам ученых, каждый из которых в этом процессе открывает что-то новое о нашем мире. О своей картине расскажет режиссер Ольга Домовцева.

Визионер из Артюшкино (2024, 12+, 24 мин, Россия, режиссер Илона Вашкелите) Можно ли построить бизнес на пермакультуре и как она поможет возродить Арктику? История знает множество примеров, когда чудаки меняли мир. Ринальдо Маллямов не просто фермер. Он философ, исследователь, экспериментатор. Кому-то его идеи кажутся неприемлемыми, а кто-то, наоборот, найдет в них свое призвание. Встреча с героем фильма — Ринальдо Маллямовым.

Дом тигра (2024, 12+, 25 мин, Россия, режиссер Алексей Кобылков) бывших сотрудников цирка Дмитрия и Яны Ким, которые решили полностью изменить свою жизнь — сначала продали квартиру и машину ради спасения хищников, а после уехали со своей малой родины в Ленинградскую область, чтобы быть ближе к мегаполису и иметь возможность срочно оказывать хищникам ветеринарную помощь. Дискуссия с героями фильма.

19.00 — «О герое» (About a Hero , 18+, 2024, 84 мин, Дания, режиссер Петр Виневич). Когда при загадочных обстоятельствах умирает рабочий завода Дорем Клери, Вернер Херцог отправляется в Гетункирхенбург, чтобы расследовать его внезапную смерть. Но Херцог не тот, кем кажется, и фильм не такой, как мы ожидаем. «О герое» — это адаптация сценария, написанного ИИ, обученным на основе фильмов Вернера Херцога, с разрешения Херцога. Результатом является вымышленное повествование, иронично саморефлексивное, переплетенное с интервью художников, философов и ученых, размышляющих о понятиях оригинальности, аутентичности, бессмертия и души в эпоху искусственного интеллекта.

Дискуссия с экспертом по ИИ — Николаем Герасименко, членом Экспертного совета научного центра «Идея» по ИИ, руководителем направления по исследованию данных, Sber AL Research, старшим научным сотрудником лаборатории Машинного обучения и семантического анализа Института ИИ МГУ.

27 июля в 18.00 — «Вирус лжи» (Blame, 18+, 2025, 122 мин, Швейцария, режиссер Кристиан Фрай)

COVID-19 — что это было? Фильм-расследование о судьбе трёх учёных, изучавших происхождение эпидемии атипичной пневмонии, вспыхнувшей в Китае в 2003 году. Во время пандемии вспомнили об их исследованиях, доказывающих, что коронавирус передаётся человеку от летучих мышей. Режиссер Кристиан Фрай на фоне растущего влияния дезинформации и фейковых новостей подчёркивает важность науки в современном мире.

Дискуссия с экспертом Станиславом Рыбцовым — руководителем Группы "Онтологии старения иммунной системы" и ресурсного центра клеточных технологий и иммунологии в Университете «Сириус». В сфере его научных интересов — исследования старения иммунной системы, а также иммунный ответ на SARS-cov2.

На все кинопоказы пройдут на площадке в Лектория Горного клуба “Спорт-марафон” (“Роза Хутор”, Наб. Панорама, 4) — вход свободный.

Ссылки для регистрации:

http://csff.ru/wknd

https://kpmountainclub.ru/lectures/

https://rosakhutor.ru/