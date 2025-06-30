Пасечник: территория ЛНР освобождена на 100%

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что российские войска взяли под контроль 100% территории региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской народной республики полностью освобождена, 100%»,— сказал господин Пасечник журналистам «Первого канала», обозревавшим заседание правительства по вопросам социально-экономического развития присоединенных территорий.

Луганская народная республика была присоединена к территории России 30 сентября 2022 года. В своем меморандуме по урегулированию на Украине российская сторона требует от Киева в том числе международного признания региона в составе РФ.