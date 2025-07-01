В Луганске при ударе БПЛА пострадала женщина

ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на территорию Луганской народной республики (ЛНР), сообщил в Telegram глава региона Леонид Пасечник. По его словам, силы ПВО сбили 35 дронов. Пострадала мирная жительница.

В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы, там начался пожар. Его уже потушили. Также под ударами оказались жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците. В Петровском городского округа Красный Луч поврежден участок железнодорожного полотна. В Сватово нанесен удар по поликлинике, обошлось без жертв.

Женщина, получившая ранения при ударах беспилотников, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила глава Минздрава республики Наталия Пащенко, ее слова приводит пресс-служба правительства ЛНР. Пострадавшую госпитализировали.