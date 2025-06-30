Главные новости за 30 июня. Новороссийск

Штраф за посещение опасной зоны в Анапе может составить 1 тысячу рублей.

Морспасслужба намерена увеличить требования к владельцам «Волгонефти» в 1,5 раза.

В Новороссийске с начала года мошенники с помощью информационно-телекоммуникационных технологий украли более 248 млн рублей.

В Новороссийске поврежденные атакой БПЛА квартиры восстановят к сентябрю.

В Новороссийске объемы ввода жилья снизились на 21% по итогам 2024 года.

Тимур Битоков вошел в тренерский штаб «Черноморца», он станет помощником главного тренера Сергея Первушина.

Полиция накрыла сеть борделей в Новороссийске и Краснодаре.