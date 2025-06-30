Юрист: штраф за посещение опасной зоны в Анапе может составить 1 тысячу рублей

Размер штрафа за посещение опасной зоны на пляжах Анапы и Темрюкского района может составить 1 тыс. руб. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказала адвокат Евгения Лещенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Сейчас 141 пляж Анапы и девять пляжей черноморского побережья Темрюкского района остаются недоступными для отдыхающих. Территории вдоль береговой линии признаны опасными зонами, главы муниципалитетов опубликовали соответствующие постановления.

«Предполагаю, что административная ответственность в виде штрафов будет приниматься в качестве крайней меры в случае, если туристы будут злоупотреблять доверием. Скорее всего сначала людей будут предупреждать, при повторном нарушении — штрафовать, чтобы возникли прецеденты. У нас действует краевой закон об административной ответственности, полагаю, что штрафовать будут согласно этому документу»,— рассказала госпожа Лещенко.

Согласно закону Краснодарского края об административных нарушениях, по ст. 2.2 (нарушение установленных запретов на пляжах и в других местах массового отдыха на водных объектах) предусмотрен штраф в 1 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что для посещающих опасные зоны в Анапе могут применяться штрафы.

На побережье размещены предупреждающие знаки, дежурят мобильные группы и волонтеры-медики. Они информируют туристов о рисках пребывания на пляжах и контакта с нефтепродуктами. Аналогичные предупреждения транслируют медиаэкраны, а при заселении в гостиницы постояльцы подписывают уведомления о введенных ограничениях и их причинах.