В Новороссийске поврежденные атакой БПЛА квартиры восстановят к сентябрю

К работам по восстановлению поврежденных атакой беспилотников квартир в Новороссийске приступят 1 июля, завершить работы планируется к сентябрю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Новороссийске определены неотложные аварийно-восстановительные работы по ремонту поверженных квартир на ул. Суворовская, 71 и Мысхакское шоссе. Определен порядок работ, назначены заказчик и подрядчик.

Напомним, в результате удара беспилотников 3 мая в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома. Повреждения получили более 95 квартир, пятеро человек получили ранения, включая семью из Ростова-на-Дону.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что ростовчанка, пострадавшая при атаке БПЛА в Новороссийске, остается в реанимации.