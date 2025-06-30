В Новороссийске мошенники украли 248 млн рублей с помощью ИКТ с начала 2025 года

В Новороссийске с начала года мошенники с помощью информационно-телекоммуникационных технологий украли более 248 млн руб. В городе зарегистрировали 667 таких преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Раскрываемость преступлений с помощью ИКТ с начала года на уровне 11% (+1,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году). В ходе предварительного следствия потерпевшим уже возместили более 9,5 млн руб.

По данным полиции, чаще всего мошенники используют схемы с пострадавшими «родственниками», предлагают услуги «брокеров» и представляются «продавцами». Еще один популярный способ – фишинговые атаки через фиктивные сайты и ссылки.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске пенсионерка передала 800 тыс. рублей после звонка о «ДТП с дочерью». По словам потерпевшей, неизвестный мужчина убедил ее в необходимости срочно передать крупную сумму для «урегулирования конфликта» с водителем. Для большей убедительности преступники использовали технологии искусственного интеллекта, синтезировав голос дочери пожилой жительницы.