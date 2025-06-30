Морспасслужба намерена увеличить требования к владельцам «Волгонефти» в 1,5 раза

Морспасслужба планирует увеличит требования к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в полтора раза. Ведомство требует возмещения расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Ответчиками по иску выступают компании-судовладельцы ЗАО «Волгатранснефть», ООО «Каматрансойл» и фрахтователь танкера «Волгонефть-212» ООО «Кама Шиппинг».

По словам представителя истца, увеличение исковых требований связано с тем, что на данный момент ликвидационные расходы Морспасслужбы превысили 485,1 млн руб. Речь идет о периоде по 30 апреля 2025 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что владелец танкера «Волгонефть-239» не согласен с суммой ущерба на 35 млрд руб. Соответствующий иск в суд подал Росприроднадзор.

Представитель ответчика заявил, что объем нефтепродуктов, использованный при расчете ущерба, завышен, а мазут, находящийся в носовой части судна, после подъема корпуса не попадет в Черное море.