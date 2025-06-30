В Новороссийске объемы ввода жилья снизились на 21% по итогам 2024 года

В Новороссийске по итогам 2024 года объемы введенного жилья снизились на 21% по сравнению с 2023 годом, об этом сообщается в рейтинге РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году в Новороссийске ввели 511 тыс. кв. м жилья, это 1,48 кв. м общей площади на человека. Удельный вес городского введенного жилья в общем объеме региона составил 7,6%, обеспеченность населения жильем зафиксировали на уровне 32,7%.

Лидирующую строчку в рейтинге регионов занимает Краснодар - из-за строительного бума, который наблюдается в городе уже не первый год. Новороссийск расположился на четвертой строчке, а Сочи – на 17-м месте (1 кв. м. общей площади на человека, ввели 562 тыс. кв. м жилья).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что объем инвестпортфеля Новороссийска превысил 300 млрд рублей после ПМЭФ-2025.