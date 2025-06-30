Тимур Битоков присоединился к тренерскому штабу «Черноморца»

Тимур Битоков вошел в тренерский штаб «Черноморца», он станет помощником главного тренера Сергея Первушина. Об этом сообщили в пресс-службе новороссийского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

В минувшем сезоне 41-летний специалист был главным тренером ФК «Спартак-Нальчик», в тренерский штаб команды входил с 2019 года. Тренерскую карьеру Тимур Битоков начал в 2013 году.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Сергей Первушин стал главным тренером «Черноморца». До этого менеджер также возглавлял футбольные клубы «Кубань» и «Тамбов».

Прошлый сезон Сергей Первушин провел в качестве помощника главного тренера Дмитрия Пятибратова в «Чайке» и «Факеле», после чего вернулся в «Чайку» в качестве главного тренера. Контракт с клубом из Песчанокопского истек 5 июня, по итогу сезона клуб занял 13-ю строчку в таблице ФНЛ.