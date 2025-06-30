Полиция накрыла сеть борделей в Новороссийске и Краснодаре

Полицейские задержали 13 краснодарцев, занимавшихся организацией проституции в Краснодаре и Новороссийске. Злоумышленники маскировали бордели под массажные салоны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские задержали трех организаторов ОПГ и 10 соучастников (в возрасте от 29 до 67 лет). Обвиняемые находили работниц через сайты бесплатных объявлений, предлагая работу массажиста. После этого женщин вовлекали в проституцию.

Действия обвиняемых попадают под ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией) и ст. 241 (организация занятия проституцией) УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в городе-герое накрыли наркопритон. Владельцем квартиры оказался 37-летний житель Славянского района.