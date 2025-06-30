Владелец «Коломенского» назвал рискованным регулирование цен на хлеб

Владелец крупнейшего в стране булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов рассказал, что введение государственного регулирования цен на хлеб разорит производителей. При этом использование такого инструмента он назвал маловероятным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Тулупов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Тулупов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Если это произойдет и маржа снизится даже на какие-то единицы процентов, мы что-то зарабатывать — совсем мало — но будем, а другие просто разорятся. Кому нужно, чтобы разорились производители?» — сообщил Алексей Тулупов РБК.

В интервью «Ъ» гендиректор «Коломенского» Дмитрий Козлов сообщал, что за первые 11 месяцев 2024 года стоимость производства хлеба выросла на 27%. Причиной он называл удорожание логистики и сырья. В марте 2025 года Федеральная антимонопольная служба пообещала усилить контроль за ценообразованием на хлеб.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Дорожает то одно, то другое"».