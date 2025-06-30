Владелец «Коломенского» назвал рискованным регулирование цен на хлеб
Владелец крупнейшего в стране булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов рассказал, что введение государственного регулирования цен на хлеб разорит производителей. При этом использование такого инструмента он назвал маловероятным.
Алексей Тулупов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Если это произойдет и маржа снизится даже на какие-то единицы процентов, мы что-то зарабатывать — совсем мало — но будем, а другие просто разорятся. Кому нужно, чтобы разорились производители?» — сообщил Алексей Тулупов РБК.
В интервью «Ъ» гендиректор «Коломенского» Дмитрий Козлов сообщал, что за первые 11 месяцев 2024 года стоимость производства хлеба выросла на 27%. Причиной он называл удорожание логистики и сырья. В марте 2025 года Федеральная антимонопольная служба пообещала усилить контроль за ценообразованием на хлеб.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Дорожает то одно, то другое"».