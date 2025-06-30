Власти Ирана пригрозили тюрьмой и плетью за использование интернета Starlink

Парламент Ирана проголосовал за введение запрета на использование сервиса спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX, сообщает агентство ISNA. Нарушителям грозит тюремное заключение и конфискация оборудования. Также тюремный срок вводится для поставщиков Starlink.

Агентство DPA уточняет, что за нарушения предусмотрены штрафы, удары плетью или тюремное заключение на срок до двух лет. По данным The Jerusalem Post, в Иране действуют около 20 тыс. терминалов Starlink. На черном рынке один такой аппарат стоит более $2 тыс., что почти в 20 раз превышает среднюю месячную зарплату в Иране.

В июне на фоне эскалации военного конфликта с Израилем в Иране неоднократно ограничивали работу интернета. Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл просил Илона Маска сделать сервис Starlink бесплатным для жителей Ирана.