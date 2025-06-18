В Иране ограничили работу интернета

Сетевые данные показывают, что в Иране почти полностью пропал интернет. Об этом сообщила организация NetBlocks, занимающаяся наблюдением за возможными ограничениями свободы в сети.

«Оперативные сетевые данные показывают, что Иран находится в состоянии почти полного отключения от интернета»,— сказано в сообщении организации. NetBloks уточняет, что ранее в работе иранской сети фиксировались частичные сбои.

Позднее министерство связи Исламской Республики объявило, что ввело ограничения на доступ к сети внутри страны. Проблемы с интернетом в Иране фиксируются на фоне военного конфликта с Израилем и продолжающегося обмена ракетными ударами.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев». Страна атаковала крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Вечером того же дня Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание 3», в рамках которых атаковала еврейское государство дронами и баллистическими ракетами. 18 июня телеканал ABC News со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщил, что в течение одного-двух дней США могут присоединиться к конфликту.

Степан Мельчаков