Дмитрий Панков официально возглавил Грайворонский округ Белгородской области

Депутаты совета Грайворонского округа Белгородской области единогласно избрали главой муниципалитета Дмитрия Панкова, с начала июня занимавшего этот пост в качестве исполняющего обязанности. Срок его полномочий составит пять лет. Об этом сообщили в местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Панков руководит муниципалитетом с начала июня, до этого был в статусе и. о.

Фото: из Telegram-канала Дмитрия Панкова Дмитрий Панков руководит муниципалитетом с начала июня, до этого был в статусе и. о.

Фото: из Telegram-канала Дмитрия Панкова

По итогам конкурса к тайному голосованию депутатов также был допущен начальник Западного территориального управления в муниципалитете Михаил Гончаренко.

Господин Панков до назначения в Грайворонский округ был первым замглавы Шебекинского округа. Также в разное время он возглавлял Яснозоренское сельское поселение Белгородского района и руководил аппаратом администрации Шебекинского округа.

В администрации Грайворонского округа Дмитрий Панков сменил Геннадия Бондарева, об отставке которого стало известно 26 мая. Он руководил муниципалитетом с 2017 года. В последний раз был наделен пятилетними полномочиями в конце 2023 года.

Алина Морозова