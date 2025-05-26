Грайворонский округ Белгородской области возглавит Дмитрий Панков в статусе и.о.

Исполняющим обязанности главы Грайворонского округа Белгородской области назначат Дмитрия Панкова. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Господин Панков приступит к исполнению обязанностей «после соблюдения всех юридических процедур».

Дмитрий Панков сейчас занимает пост первого заместителя главы Шебекинского округа. Ранее в разное время он возглавлял Яснозоренское сельское поселение и руководил аппаратом администрации Шебекинского округа.

Сегодня утром стало известно, что пост главы Грайворонского округа покидает Геннадий Бондарев. О причинах решения не сообщалось. Господин Бондарев возглавлял округ с 2018 года (ранее одноименный район — с 2017-го). В последний раз совет депутатов Грайворонского горокруга Белгородской области единогласно избрал его главой муниципального образования в конце 2023-го на пять лет.

Егор Якимов