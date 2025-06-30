В Сочи вырос спрос на препараты от отравлений и натуральные средства для сна

В Сочи в мае 2025 года зафиксировано увеличение сезонного спроса на препараты от отравлений и аллергии, а также на средства, способствующие нормализации сна. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Сбер Еаптека», спрос на препараты, используемые при пищевых отравлениях, вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Фармацевты рекомендуют включать такие средства в состав летних аптечек различных форматов — от походных до детских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Одновременно с этим наблюдается значительный рост интереса к натуральным седативным средствам и биологически активным добавкам, облегчающим засыпание. В мае объем их продаж увеличился на 29% относительно предыдущего месяца. При этом спрос на лекарственные препараты для сна, напротив, сократился: по сравнению с апрелем — в два раза, а с началом года — в три раза.

Провизор и заведующий аптекой «Сбер Еаптека» Дмитрий Гуров поясняет, что подобная динамика может быть связана с ростом осознанности населения в вопросах здоровья, а также с влиянием сезонных факторов. Удлинение светового дня в мае может снижать выработку мелатонина, что нередко приводит к трудностям с засыпанием. Кроме того, аллергические симптомы, характерные для периода активного цветения, также могут оказывать влияние на качество сна.

Рост спроса на адаптогены и натуральные седативные средства отмечен не только в Сочи, но и в ряде других регионов. Наибольшие показатели зафиксированы в Якутске (+62%), Чите (+38%), Владивостоке (+19%), Нижневартовске (+18%), Сургуте (+17%) и Костроме (+11%).

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте сохраняется рост спроса на антигистаминные препараты на фоне продолжающегося сезона цветения. Специалисты связывают высокий спрос с особенностями субтропического климата: в регионе пыление длится дольше, чем в других частях страны.

Мария Удовик