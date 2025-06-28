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Коммерсантъ FM
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Вкладчики снизили активность

И перестали нести деньги в банки

Объем средств населения в российских банках в мае вырос всего на 0,2% или на 100 млрд руб. — в 16 раз меньше чем месяцем ранее. Об этом сообщил Центробанк. В апреле россияне положили на депозиты 1,6 трлн руб. Всего на начало июня 2025 года объем остатков на счетах населения в кредитных организациях составил почти 60 трлн руб.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С чем связан резкий спад активности вкладчиков в последний месяц весны? Генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев считает, что дело в тенденции к сокращению доходов граждан. Впрочем, по его мнению, это могло быть не единственной причиной: «Может быть, причина в торможении роста доходов населения плюс фактор снижения базы, от которой могли бы расти вклады. Есть и сезонный эффект перед летом: рост затрат на отпуска, покупка туров и еще какие-то расходы, связанные с отпускным сезоном».

Ипотечные ставки тянутся за ключевой

Согласно данным ЦБ, в середине июня средняя максимальная ставка по вкладам 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась на 0,5% — до 18,4% годовых. И в ближайшее время доходность вкладов продолжит снижаться, говорит персональный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Как правило, банки действуют на опережение. Если сравнить динамику ставки Центрального банка и ставок по депозитам, то видно то, что при росте основного процента депозитные предложения улучшаются быстрее, чем сама ставка. И, соответственно, действует это наоборот: когда ЦБ идет на смягчение денежно-кредитной политики, то наши финансовые учреждения работают на опережение. Уже сегодня видно то, что ставки по вкладам заметно ниже, чем ключевая ставка регулятора.

Вкладам проставили новые значения

Соответственно, при сохранении текущей денежно-кредитной политики, вряд ли ставки будут расти. Сейчас большой необходимости у банков в свежих рублях нет, и поэтому они не торопятся бороться за нового клиента. Поэтому финансовые организации больше ориентируются уже на то, что инфляция продолжит замедляться, и денежно-кредитная политика смягчится. А с ней будет и снижаться доходность депозитных предложений банков».

Рекордно высокая средняя максимальная депозитная ставка десяти крупнейших российских банков была зафиксирована в середине декабря 2024 года — 22,28% годовых. Самая низкая — в начале декабря 2020-го — 4,33%.

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Андрей Загорский

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