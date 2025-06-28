Вкладчики снизили активность

Объем средств населения в российских банках в мае вырос всего на 0,2% или на 100 млрд руб. — в 16 раз меньше чем месяцем ранее. Об этом сообщил Центробанк. В апреле россияне положили на депозиты 1,6 трлн руб. Всего на начало июня 2025 года объем остатков на счетах населения в кредитных организациях составил почти 60 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С чем связан резкий спад активности вкладчиков в последний месяц весны? Генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев считает, что дело в тенденции к сокращению доходов граждан. Впрочем, по его мнению, это могло быть не единственной причиной: «Может быть, причина в торможении роста доходов населения плюс фактор снижения базы, от которой могли бы расти вклады. Есть и сезонный эффект перед летом: рост затрат на отпуска, покупка туров и еще какие-то расходы, связанные с отпускным сезоном».

Согласно данным ЦБ, в середине июня средняя максимальная ставка по вкладам 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась на 0,5% — до 18,4% годовых. И в ближайшее время доходность вкладов продолжит снижаться, говорит персональный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Как правило, банки действуют на опережение. Если сравнить динамику ставки Центрального банка и ставок по депозитам, то видно то, что при росте основного процента депозитные предложения улучшаются быстрее, чем сама ставка. И, соответственно, действует это наоборот: когда ЦБ идет на смягчение денежно-кредитной политики, то наши финансовые учреждения работают на опережение. Уже сегодня видно то, что ставки по вкладам заметно ниже, чем ключевая ставка регулятора.

Соответственно, при сохранении текущей денежно-кредитной политики, вряд ли ставки будут расти. Сейчас большой необходимости у банков в свежих рублях нет, и поэтому они не торопятся бороться за нового клиента. Поэтому финансовые организации больше ориентируются уже на то, что инфляция продолжит замедляться, и денежно-кредитная политика смягчится. А с ней будет и снижаться доходность депозитных предложений банков».

Рекордно высокая средняя максимальная депозитная ставка десяти крупнейших российских банков была зафиксирована в середине декабря 2024 года — 22,28% годовых. Самая низкая — в начале декабря 2020-го — 4,33%.

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Андрей Загорский