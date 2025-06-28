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В «Фикс Прайс» на Кубани выявлены нарушения санитарного законодательства

В ходе плановой проверки специалистами Роспотребнадзора ООО «Бэст Прайс» (организация торговли «Фикс Прайс») в Армавире, Новокубанском и Успенском районах были выявлены значительные нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди выявленных нарушений – отсутствие горячего водоснабжения, несоблюдение личной гигиены сотрудников, плохое санитарно-техническое состояние помещений, отсутствие условий для обработки корзин покупателей и использование просроченных дезинфицирующих средств.

В связи с этим возбуждены дела об административном правонарушении, материалы направлены в суды для приостановления деятельности магазинов.

Армавирский городской суд приостановил деятельность «Фикс Прайс» в Армавире на 14 суток. По остальным материалам назначены судебные заседания.

Андрей Николаев

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