Главные новости за 27 июня. Сочи

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиационного инцидента в сочинском аэропорту, где при рулении произошло столкновение воздушных судов, следовавших в Тюмень и прибывших из Норильска. Никто из пассажиров, членов экипажей и обслуживающего персонала не пострадал.

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту возможных противоправных действий, совершенных в отношении несовершеннолетнего во время пребывания в детском лагере «Морская звезда» в Туапсинском районе.

К концу июня загрузка средств размещения в Сочи составила 83%, а в горном кластере — 73%. С начала года курорт принял 3,4 млн туристов, и сейчас в городе отдыхают 170 тыс. Человек.

Судебные приставы в Сочи арестовали гостевой дом площадью 288 «квадратов» за налоговую задолженность в размере 2,2 млн руб. Пользование гостевым домом и его комнатами оказалось временно запрещено в разгар летнего сезона.

Заместителем главы администрации Сочи стал Сергей Сомко. Он будет курировать вопросы в области курортов, туризма и потребсферы.

На черноморском побережье в середине следующей недели установится погода, характерная для бархатного сезона: температура воздуха достигнет +24 градусов, а воды — +22 градусов.

59-летний житель Калужской области скончался во время туристического похода на Черкесском перевале в Сочи. Его тело эвакуировали вертолетом МЧС.