В аэропорту Сочи произошло столкновение двух самолетов

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиационного инцидента в сочинском аэропорту, где при рулении произошло столкновение воздушных судов, следовавших в Тюмень и прибывших из Норильска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В пятницу, 27 июня, в международном аэропорту Сочи произошло авиационное происшествие с участием двух самолетов. Один из них, готовящийся к вылету в Тюмень, при движении по взлетно-посадочной полосе допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим рейсом из Норильска.

По предварительным данным, в результате инцидента никто из пассажиров, членов экипажей и обслуживающего персонала не пострадал. Повреждения получили только воздушные суда.

Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в области обеспечения авиационной безопасности. По итогам контрольных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных служб, а также рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Мария Удовик