Спасатели эвакуировали тело погибшего туриста с горного перевала в Сочи

59-летний житель Калужской области скончался во время туристического похода на Черкесском перевале в Сочи. Его тело эвакуировали вертолетом МЧС, сообщает пресс-служба ЮРПСО ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Участник зарегистрированной туристической группы сообщил спасательному отряду МЧС, что приезжему резко стало плохо в районе Черкесского перевала на высоте 1,8 тыс. м над уровнем моря. Турист упал, потерял сознание, пульс не прощупывался.

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда вылетели к Фишт-Оштеновскому массиву на вертолете Ка-32 вместе с медиками скорой помощи. До их прибытия очевидцы проводили пострадавшему сердечно-легочную реанимацию. После осмотра врачи зафиксировали смерть туриста.

Спасатели перенесли тело 59-летнего мужчины на носилках на борт воздушного судна.

Турист отправился в поход 23 июня с друзьями по маршруту: Лаго-Наки — Инструкторская щель — приют Фишт — Бабук-Аул — Солохаул. Планировалось, что он вернется 27 июня.

«Ъ-Сочи» писал, что спасатели эвакуировали 54-летнюю жительницу Ростова-на-Дону из Свирского ущелья в Сочи после того, как она травмировала ногу при падении на скользкой тропе. Туристку доставили на носилках на расстояние около 5 км и передали медицинским работникам.

Мария Удовик