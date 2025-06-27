В Сочи арестовали гостевой дом из-за налогового долга в 2,2 млн рублей

Судебные приставы в Сочи арестовали гостевой дом площадью 288 «квадратов» за налоговую задолженность в размере 2,2 млн руб. Об этом сообщили в Адлерском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении физического лица возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности в счет имущества. Общая сумма долга вместе с исполнительским сбором превысила 2,2 млн руб.

Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста недвижимого имущества должника. Сотрудник службы опечатал входные группы двухэтажного здания. Пользование гостевым домом и его комнатами оказалось временно запрещено в разгар летнего сезона.

Принудительная мера воздействия побудила должника полностью погасить долг. Денежные средства были переведены взыскателю в полном объеме.

«Ъ-Сочи» писал, что судебные приставы Адлерского района взыскали с местного жителя задолженность по алиментам в размере 1,3 млн руб., применив различные меры принудительного воздействия. Нарушителю временно ограничили право на управление автомобилем.

Мария Удовик