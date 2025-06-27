К концу июня загрузка отелей Сочи достигла 83%

К концу июня загрузка средств размещения в Сочи составила 83%, а в горном кластере — 73%. С начала года курорт принял 3,4 млн туристов, и сейчас в городе отдыхают 170 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Заместитель главы Сочи Сергей Сомко отметил, что пик туристического потока ожидается в июле и августе, поэтому необходимо тщательно контролировать все аспекты, связанные с обеспечением качественного и безопасного отдыха для жителей и гостей города.

Качество морской воды на пляжах Сочи проверяется регулярно, и все пробы соответствуют нормам. Для людей с ограниченными возможностями установлены 75 пандусов к воде и на галечную полосу. Пять центральных пляжей оборудованы специальными креслами-колясками для плавания: Лазаревский-1, Ривьера, Приморский-1, Апельсин и Марсель.

Власти усилили контроль за санитарной обработкой пляжного инвентаря и транслируют аудиоролики о правилах поведения на воде, санитарных нормах и антитеррористической безопасности. Специалисты курорта установили на пляжах курорта 2,1 тыс. видеокамер, из которых 486 интегрированы в систему «Безопасный город».

Обеспечение безопасности осуществляется сотрудниками полиции, Росгвардии, казачества и добровольных народных дружин. Особое внимание уделяется незакрепленным участкам берега, где фиксируются нарушения этических норм.

За время работы составлено 2,5 тыс. административных материала за несанкционированную торговлю. Проведено 84 выездных мероприятия, по итогам которых оформлено 47 протоколов на фотографов, использующих животных без разрешения. Межведомственная группа проверила 72 внедорожника для джиппинга, составила 42 протокола и отправила четыре автомобиля на спецстоянки.

С 1 июня муниципальный транспорт перешел на летний режим работы: автобусы курсируют до 23:00, а маршрут Сочи-Адлер — до полуночи. С 1 июля возобновляется круглосуточный маршрут 105А между аэропортом и железнодорожным вокзалом.

В летнем сезоне в Сочи функционирует более 165 объектов показа. Туристические группы должны регистрироваться на сайте Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС перед выходом на маршруты Сочинского национального парка или Кавказского биосферного заповедника.

Мария Удовик