Температура в Сочи опустится до +23 градусов на следующей неделе

На черноморском побережье в середине следующей недели установится погода, характерная для бархатного сезона: температура воздуха достигнет +24 градусов, а воды — +22 градусов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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«В середине следующей недели температура в Сочи будет в диапазоне +23...25 градусов, а температура воды — +22 градуса. Такая температура не очень высокая, но тоже вполне симпатично. Получается даже как в бархатный сезон. Обычно бархатный сезон бывает в сентябре, а тут в июле»,— заявил господин Вильфанд.

Метеоролог сообщил, что прогнозируемая температура воздуха будет на 1–1,5 градуса ниже средней нормы.

На юге Европейской России также ожидается снижение температуры на 1–1,5 градуса. Однако, поскольку нормы в этом регионе высокие, температура останется в диапазоне +25...30 градусов, а в степных районах Крыма может достигать +32 градусов до середины следующей недели. В Краснодарском крае, особенно в континентальных районах, температура также будет около +31 градуса.

По информации краевого гидрометцентра, температура воды в Черном море у Сочи сегодня достигает +22 градуса, такие же показатели наблюдаются в Геленджике. В Анапе, Новороссийске и Туапсе температура составляет +21 градус. Азовское море немного остыло, и сейчас в Темрюке и Приморско-Ахтарске вода имеет температуру +22 градуса, а в Ейске — +21 градус.

Мария Удовик