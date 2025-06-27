Прокуратура начала проверку по факту инцидента с подростком в лагере под Туапсе

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту возможных противоправных действий, совершенных в отношении несовершеннолетнего во время пребывания в детском лагере «Морская звезда» в Туапсинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве сообщили, что проверка организована после распространения в средствах массовой информации информации о том, что в отношении ребенка, находившегося на оздоровлении в лагере «Морская звезда», могли быть совершены противоправные действия со стороны сверстников.

В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям сотрудников учреждения, в том числе в части соблюдения законодательства, регулирующего вопросы охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. При выявлении нарушений планируется принять меры прокурорского реагирования.

Одновременно с этим по этому факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль прокуратуры края.

Мария Удовик