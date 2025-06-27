«36,6» повышает градус
Аптеки «Горздрав» появились в Белгороде
Крупный федеральный фармритейлер «36,6» решил выйти в один из приграничных регионов — Белгородскую область. Три аптеки под его брендом «Горздрав» появились в Белгороде, еще столько же компания планирует открыть в городе в ближайшее время. В регионе, регулярно подвергающемся атакам Украины, есть риски для ритейла, однако меры господдержки, возможно, делают его даже более привлекательным для инвестиций за счет существующей господдержки, чем до начала военной операции.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Аптеки под брендом «Горздрав» (ПАО «Аптечная сеть 36,6») открылись в Белгороде, сообщили “Ъ” в «36,6». Они появились на месте «Аптек для бережливых» — это финальная часть аптек, присоединенных в результате сделки в конце 2024 года. Сеть «Аптек для бережливых» развивалась в основном на севере и северо-западе России.
Сейчас под брендом «Горздрав» в Белгороде работает три аптеки, в начале июля планируется открыть еще три.
Для группы компаний «36,6» — это 15-й регион присутствия. Ее аптеки уже работают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Мурманске, Калининграде, Карелии, Сочи, Новгородской, Псковской, Калужской, Воронежской, Тверской и Ярославской областях. Согласно данным DSM Group, по итогам 2024 года группа «36,6» занимала пятое место среди российских аптечных сетей с оборотом 97 млрд руб. На конец года у нее было более 2,5 тыс. точек. «Аптека для бережливых» была на 39-м месте рейтинга. На конец прошлого года у нее была 191 точка, оборот был на уровне 4,3 млрд руб.
О том, что «36,6» закрыла сделку по покупке «Аптеки для бережливых», в ноябре 2024 года писал Vademecum. Тогда гендиректор «36,6» Александр Кузин стал руководителем трех юрлиц, зарегистрированных в Санкт-Петербурге: ООО «Гута-Фарм», ООО «Север» и ООО «Аптека 39». Их хозяином был мурманский предприниматель Сергей Климов — владелец товарного знака «Аптека для бережливых».
25 и 26 июня в базе СПАРК появились сообщения о реорганизации нескольких юрлиц, ранее связанных с Сергеем Климовым. ООО «Север» сообщило, что присоединяется к ООО «ЛекОптТорг». Согласно уведомлению, вместе с «Севером» в «ЛекОптТорг» вошли аптеки: «Омега», «Калина фарм», «КФ Карелия», «Аптека 39», «Гута-Фарм» и «Экофарма».
Генеральный директор инвесткомпании Atomic Capital Александр Зайцев напоминает, что еще в 2021 году руководство «36,6» заявляло о планах региональной экспансии, называя в числе приоритетных именно Белгородскую область. С тех пор ситуация в приграничном регионе изменилась: атаки со стороны Украины делают область менее привлекательной для ведения бизнеса.
Но, несмотря на сложности, совокупный ежегодный объем инвестиций в белгородскую экономику вырос со 169 млрд руб. в 2021 году до почти 240 млрд руб. в 2024 году, отмечает Александр Зайцев.
По его мнению, это свидетельствует о том, что федеральный бизнес видит потенциал региона даже в нынешних условиях, особенно в традиционных для области отраслях. Не последнюю роль в этом играет федеральная поддержка, которая оказывается приграничным регионам. Например, с 2023 года в приграничных районах запущен режим свободной экономической зоны, резиденты которой освобождаются от уплаты части налогов и страховых взносов.
Появление точек «Горздрава» в регионе можно интерпретировать как долгосрочную ставку на рынок региона, несмотря на текущие риски, считает господин Зайцев. С одной стороны, в приграничном регионе есть риски для ритейла, но с другой — власти, как региональные, так и федеральные, обеспечивают бизнесу максимальное содействие и компенсации. «Даже при повышенных рисках активы в Белгородской области не потеряли инвестиционной ценности — напротив, их можно приобрести и развивать на более выгодных условиях с расчетом на последующий экспоненциальный рост экономики региона»,— заключает эксперт.