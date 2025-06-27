«36,6» повышает градус

Крупный федеральный фармритейлер «36,6» решил выйти в один из приграничных регионов — Белгородскую область. Три аптеки под его брендом «Горздрав» появились в Белгороде, еще столько же компания планирует открыть в городе в ближайшее время. В регионе, регулярно подвергающемся атакам Украины, есть риски для ритейла, однако меры господдержки, возможно, делают его даже более привлекательным для инвестиций за счет существующей господдержки, чем до начала военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Аптеки под брендом «Горздрав» (ПАО «Аптечная сеть 36,6») открылись в Белгороде, сообщили “Ъ” в «36,6». Они появились на месте «Аптек для бережливых» — это финальная часть аптек, присоединенных в результате сделки в конце 2024 года. Сеть «Аптек для бережливых» развивалась в основном на севере и северо-западе России.

Сейчас под брендом «Горздрав» в Белгороде работает три аптеки, в начале июля планируется открыть еще три.

Для группы компаний «36,6» — это 15-й регион присутствия. Ее аптеки уже работают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Мурманске, Калининграде, Карелии, Сочи, Новгородской, Псковской, Калужской, Воронежской, Тверской и Ярославской областях. Согласно данным DSM Group, по итогам 2024 года группа «36,6» занимала пятое место среди российских аптечных сетей с оборотом 97 млрд руб. На конец года у нее было более 2,5 тыс. точек. «Аптека для бережливых» была на 39-м месте рейтинга. На конец прошлого года у нее была 191 точка, оборот был на уровне 4,3 млрд руб.

О том, что «36,6» закрыла сделку по покупке «Аптеки для бережливых», в ноябре 2024 года писал Vademecum. Тогда гендиректор «36,6» Александр Кузин стал руководителем трех юрлиц, зарегистрированных в Санкт-Петербурге: ООО «Гута-Фарм», ООО «Север» и ООО «Аптека 39». Их хозяином был мурманский предприниматель Сергей Климов — владелец товарного знака «Аптека для бережливых».

25 и 26 июня в базе СПАРК появились сообщения о реорганизации нескольких юрлиц, ранее связанных с Сергеем Климовым. ООО «Север» сообщило, что присоединяется к ООО «ЛекОптТорг». Согласно уведомлению, вместе с «Севером» в «ЛекОптТорг» вошли аптеки: «Омега», «Калина фарм», «КФ Карелия», «Аптека 39», «Гута-Фарм» и «Экофарма».

Генеральный директор инвесткомпании Atomic Capital Александр Зайцев напоминает, что еще в 2021 году руководство «36,6» заявляло о планах региональной экспансии, называя в числе приоритетных именно Белгородскую область. С тех пор ситуация в приграничном регионе изменилась: атаки со стороны Украины делают область менее привлекательной для ведения бизнеса.

Но, несмотря на сложности, совокупный ежегодный объем инвестиций в белгородскую экономику вырос со 169 млрд руб. в 2021 году до почти 240 млрд руб. в 2024 году, отмечает Александр Зайцев.

По его мнению, это свидетельствует о том, что федеральный бизнес видит потенциал региона даже в нынешних условиях, особенно в традиционных для области отраслях. Не последнюю роль в этом играет федеральная поддержка, которая оказывается приграничным регионам. Например, с 2023 года в приграничных районах запущен режим свободной экономической зоны, резиденты которой освобождаются от уплаты части налогов и страховых взносов.

Появление точек «Горздрава» в регионе можно интерпретировать как долгосрочную ставку на рынок региона, несмотря на текущие риски, считает господин Зайцев. С одной стороны, в приграничном регионе есть риски для ритейла, но с другой — власти, как региональные, так и федеральные, обеспечивают бизнесу максимальное содействие и компенсации. «Даже при повышенных рисках активы в Белгородской области не потеряли инвестиционной ценности — напротив, их можно приобрести и развивать на более выгодных условиях с расчетом на последующий экспоненциальный рост экономики региона»,— заключает эксперт.

Виктория Колганова