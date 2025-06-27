В Липецкой области заработал комплекс по обработке ТКО за 4 млрд рублей

В Липецкой области ввели в эксплуатацию комплекс по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 200 тыс. т в год. Он также включает участок компостирования на 70 тыс. т и полигон на 100 тыс. т. Об этом сообщил Российский экологический оператор (РЭО).

Проект стартовал в феврале 2023 года. Стоимость строительства возросла с первоначально заявленных 2,9 млрд до 4 млрд руб. 3,5 млрд из них составила финансовая поддержка со стороны РЭО в виде льготного облигационного займа.

«Благодаря проекту создано более 180 рабочих мест, а регион стал ближе к достижению национальной цели по 100% обработке ТКО и снижению доли захоронения до 50%»,— отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Планируется, что экотехнопарк будет принимать отходы из Липецка, Липецкого, Задонского и Хлевенского районов области.

Комплекс построен по концессионному соглашению между правительством области и местным ООО «Строймельхозгарант». При этом оппозиционные депутаты облсовета выступали против.

Подробнее о том, как заключалось соглашение,— в материале «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь