Венгрию подталкивают к принятию

Венгрия может согласиться на принятие 18-го пакета санкций против России. Словакия выступает резко против. Утверждение новых ограничений запланировано на саммите ЕС, он открылся сегодня и продлится в пятницу, 27 июня. Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что получил «очень хорошее предложение» от Брюсселя ради принятия санкций. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо при этом сообщил, что будет голосовать против ужесточения, пока не решен вопрос с возможной остановкой импорта российского сырья в Евросоюз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Ранее агентство Bloomberg писало, что следующий пакет санкций ЕС против России будет включать запрет на использование инфраструктуры «Северных потоков», введение нового потолка цен на энергоносители и отключение ряда банков от системы SWIFT. Предложение для Венгрии со стороны ЕС может подразумевать и изменения самого пакета, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Мы помним историю шестого пакета антироссийских санкций, когда весь май 2022 года Евросоюз не мог его принять, потому что Венгрия его блокировала. Там был прямой запрет на импорт российской нефти. И только когда текст изменился, и осталась возможность покупать российскую нефть трубопроводным транспортом, Венгрия проголосовала за. Сейчас может быть похожая ситуация. Вполне возможно, что из пакета были изъяты те пункты, которые беспокоили Будапешт. Евросоюз хотел внести туда реализацию дорожной карты по полному отказу от российских энергоносителей. Там предполагается поэтапный запрет на импорт российского газа, нефти трубопроводным транспортом и всего, что касается ядерного топлива.

О каком предложении со стороны ЕС тогда может упоминать Венгрия? Вероятно, речь пойдет о том, что из пакета уберут пункты, запрещающие Венгрии импортировать российскую нефть трубопроводом, запрет на импорт газа могут тоже убрать, а от атомных санкций вроде вообще уже отказались. Либо должны будут в долгосрочной перспективе компенсировать Венгрии все ее дополнительные затраты, то есть буквально сказать, мол, вы голосуете за отказ от российского трубопроводного газа, но потом любой газ, который вы купите, мы вам компенсируем. Такое предложение вполне может устроить Будапешт. Но я думаю, что все-таки санкционный пакет ослабят, и вряд ли мы там увидим попытку запретить импортировать наше сырье трубопроводным транспортом — это принципиальная позиция Венгрии. Они получают нашу нефть по нефтепроводу "Дружба". Плюс венгерской компании MOL принадлежат НПЗ еще и соседней Словакии. И еще Венгрия зарабатывает за счет транзита нефти. Она прокачивает ее в Хорватию, а там топливо разворачивается и поступает в Сербию. А вот на что они могут согласиться, так это запрет на импорт СПГ. Их пугает этот запрет только тем, что в Европе начнется дефицит, цены вырастут на любой газ. Если ущерб, который принесет Венгрии подорожание газа, Еврокомиссия готова компенсировать, тогда они вполне могут проголосовать за запрет на импорт СПГ».

Новый пакет санкций коснется и финансового сектора. Европейский блок предлагает отключить от платежной системы SWIFT больше 20 банков и ввести для них полный запрет на трансакции. О каких организациях идет речь, не уточняется. Ранее Bloomberg писал о двух китайских банках, которые, по мнению Брюсселя, помогают России обходить ограничения. В 18-м пакете они тоже могут подпасть под санкции. У Евросоюза есть несколько вариантов ограничений, в худшем случае меры могут коснуться и оставшихся в России филиалов европейских банков, считает экономист Андрей Бархота: «Если рассматривать списки подсанкционных финансовых институтов, в том числе банков, было несколько вариантов — особенно жесткий и умеренно жесткий. Наиболее болезненные санкции, конечно, против банков с участием капитала нерезидентов.

Фактически иностранные банки, где акционеры являются зарубежными лицами, формально исполняли санкционные предписания и повышенный комплаенс и при этом оставались в системе SWIFT, через которую реализовывали большую часть трансакций, в последние годы стали фактически монополистами на этом рынке. Жесточайшим вариантом санкций было бы именно отключение от SWIFT российских дочерних банков азиатских или европейских организаций. В этом случае возможности платежей и переводов сильно сужаются. Пострадали бы больше даже европейские финансовые институты. Есть до сих пор на рынке Raiffeisen Bank, Unicredit Bank, которые продолжают работать.

А есть мягкий вариант, фактически символический жест. Это санкции будут против небольших российских кредитных организаций, которые ввиду своего ограниченного периметра деятельности до сих пор не были ограничены в работе со SWIFT. Я думаю, что может быть и жесткий вариант — отключение от SWIFT и ограничение дочерних банков европейских структур. С другой стороны, Европейский союз в данный момент все-таки нацелен на наращивание собственной военной мощи, для этого им нужен доходный пул. В этом смысле такое отключение было бы нелогичным. Скорее это будут банки, которые до недавнего времени оставались в тени либо имели квазигосударственный характер».

На фоне саммита ЕС и угрозы введения новых санкций индекс Мосбиржи вырос до 2800 пунктов — максимум с прошлой недели. Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все страны ЕС согласны подписать 18-й пакет. По его словам, конфликт на Украине нельзя решить военным путем, поэтому страны ЕС должны усилить экономическое давление на Россию.

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Егор Парфенов