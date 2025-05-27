Санкции накачивают нефтью

Евросоюз намерен снизить потолок цен на российскую нефть до $45 за баррель. Такой шаг может стать частью нового, 18-го по счету пакета санкций, сообщает Financial Times. Но для этого потребуется согласие всех государств, входящих в Евросоюз, а также их партнеров по G7. Как добавляет издание, на прошлой неделе на встрече министров финансов «Группы семи» Канада предложила включить в совместное заявление пункт об ужесточении ценового потолка на нефть. Сейчас ограничение установлено на уровне $60 за баррель. Франция, Германия, Италия и Великобритания поддержали эту инициативу, но США настояли на более мягкой формулировке, призывающей «продолжать изучать все возможные варианты», если не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как возможное изменение потолка цен скажется на российских компаниях и бюджете? Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков уверен, что на поставки топлива это не повлияет: «Для нас важно само наличие — есть потолок цены или нет. Если есть, перевозка становится дороже, количество танкеров так называемого теневого флота ограничено. А какой потолок цены — $60, $50, $40 за баррель — неважно. Почему эта тема актуализировалась? По рыночным причинам стоимость российской нефти сорта Urals, например, опустилась ниже $60 за баррель, и теперь можно ее перевозить в том числе и обычными танкерами. Это беспокоит западные страны. Но от того, что они опустят потолок цены, существенно ничего не поменяется. То есть бюджет, например, будет зарабатывать примерно те же самые деньги.

Для чего тогда нужны эти меры? В чем их смысл? Европейцам важно показать, что они продолжают давить на Россию. Еще они заявят, что предыдущие санкции потолка цены достигли своей цели, и нефть подешевела. На самом деле она подешевела не из-за ограничений, а из-за рыночной ситуации: и история с пошлинами была, и ОПЕК+ увеличивает добычу, и так далее. И каждый последующий пакет нужно чем-то наполнять, поэтому мы и видим включение довольно абсурдных вещей: снижение ценового потолка, включение в санкционный пакет "Северного потока", который и так не работает с 2022 года. Это уж точно никак не заставит Россию поменять свою внешнюю политику.

Есть единственный важный момент, который заключается в том, что европейцы могут таким образом проводить многоходовую санкционную политику. С одной стороны, записывать, как мы видели в 17-м пакете, множество танкеров того самого теневого флота. С другой, понижать потолок цены. И потом в дальнейшем попытаться перекрыть заход в Балтийское море для судов, которые подпали под санкции. Расширять санкционный список можно всегда, указывая на то, что этот танкер не соблюдал потолок цен».

Предельный уровень цен на российское топливо ЕС и страны G7 установили в 2022 году. 26 июня того же года вице-премьер России Александр Новак заявил журналистам, что обсуждаемая корректировка негативно влияет на рынок нефти, но на динамике экспорта топлива она не скажется. Российский бюджет верстается из расчета цены нефти в $60 за баррель. Впрочем, директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев считает, что на поступления в казну потенциальный пересмотр price cap не повлияет: «Сегодняшний уровень скидок на российскую нефть гораздо ниже, чем это было в начале 2022 года, когда вводились первые санкции против российского экспорта углеводорода.

Экономика России и экспортирующие компании приспособились сначала к действию санкций, потом к ценовому потолку. Благодаря наличию масштабного теневого флота по крайней мере до сих пор удавалось обходить наиболее острые последствия. Поэтому новые меры в этой сфере, конечно, могут быть введены, но воплощение их в жизнь сопряжено с довольно высокими издержками. Для того чтобы нанести России достаточный ущерб, потребуется прикладывать значительно больше усилий Европейского союза или даже Соединенных Штатов.

Не думаю, что будет какой-то резкий сдвиг с точки зрения ограничения российского экспорта и, соответственно, ущерб для бюджета и экономики России».

В то же время, по оценкам Bild, несмотря на санкции, Россия в 2025 году заработает около €223 млрд от продажи энергоносителей и сырья. Только от стран ЕС Москва получит свыше €20 млрд. Это в разы больше, чем Европа тратит на военную помощь Украине, заключает немецкое издание. Впрочем, если потолок цен будет снижен, покупатели российского сырья — в первую очередь Китай и Индия — начнут требовать дополнительные скидки, предупреждает независимый эксперт нефтегазового рынка Дмитрий Лютягин: «Неприятность заключается в том, что снижая потолок с $60 до $45 за баррель, нашим партнерам, которые покупают сегодня российскую нефть, дается в руки дополнительный инструмент. Он позволяет им требовать дисконты.

Основными покупателями сегодня являются Китай и Индия. Они могут просить соответствующие скидки, чтобы компенсировать возможные трансакционные издержки, связанные с приобретением данного подсанкционного товара. Думаю, что c точки зрения объемов экспорта ничего не изменится. Мы поставляем нефть стабильно, но вопрос получения экспортной выручки в должном объеме остается достаточно актуальным. Получают ли российские компании компенсацию? Нет, они просто зарабатывают меньше, и бюджет получает меньше. В этом и вся суть санкций — ограничить возможность получения выручки.

Очень важно, поддержат ли Соединенные Штаты, будут ли они настаивать на введении обновленного потолка цен на российскую нефть. Сейчас все выглядит так, что российским переговорщикам дается шанс найти подходы, и Вашингтон выдерживает паузу в этом плане».

Кроме снижения потолка цен на российскую нефть, в рамках нового пакета санкций Евросоюз рассмотрит рестрикции против «Северных потоков», расширение ограничений в отношении теневого флота, новые торговые санкции, в том числе полное торговое эмбарго, и меры против банковского сектора.

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Анна Кулецкая