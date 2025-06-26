Кандидат в губернаторы Краев представил программу развития Свердловской области

Претендент на должность губернатора Свердловской области от «Новых людей» (НЛ) и руководитель партийной фракции в заксобрании региона Рант Краев презентовал предвыборную программу на площадке конгресс-отеля в Екатеринбурге. В начале выступления кандидат высказался в поддержку редактора свердловской редакции информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова, который обвиняется в даче взятки. Господин Краев напомнил, что в среду Свердловский областной суд оставил журналиста в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рант Краев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рант Краев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Никто не должен бояться за свою работу и свое слово. Мы можем спорить, но не давить, можем ошибаться, но не запугивать. Я поддерживаю Дениса Аллаярова, журналистов, которые остаются честными, даже когда это трудно»,— подчеркнул кандидат, добавив, что планирует посетить редактора в ближайшие дни.

Рант Краев отметил, что в случае победы на выборах намерен создать инфраструктуру для электромобилей в регионе и интегрировать беспилотные летательные аппараты в повседневную жизнь. «Дроны стали неотъемлемой частью боевых действий, но специальная военная операция (СВО) закончится, и мы предлагаем внедрять в гражданскую жизнь медицинские дроны, чтобы лекарства быстро и в срок доставлялись в самые отдаленные уголки области»,— пояснил кандидат.

Господин Краев добавил, что в случае прихода к власти рассчитывает улучшить состояние окружающей среды и показатели по здоровью свердловчан. «Каждый год у нас рождается все меньше детей, это тревожный сигнал, за последние 20 лет рождаемость в области сократилась в три раза, а смертность превышает ее. Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать»,— сказал он.

Заместитель председателя Госдумы и бывший кандидат в президенты России от НЛ Владислав Даванков, который приехал на презентацию программы однопартийца, выразил надежду, что в случае проигрыша господина Краева «часть его идей все равно реализуется». «Если даже 100 новых трамваев появятся в Екатеринбурге, я уже буду счастлив, потому что четыре поколения Даванковых по мужской линии не носили шапки, а я так промерз в Екатеринбурге, пока ждал трамвай. Уже с середины осени я не хожу без шапки, потому что так промерз в тот день»,— подчеркнул вице-спикер.

В ходе общения с прессой Рант Краев заявил, что посетит более 30 муниципалитетов в рамках предвыборной программы. Кандидат добавил, что по итогам голосования планирует занять второе место. «Мы все реалисты, соперники очень серьезные. У нас есть динамика по численности наших избирателей, она с каждым годом увеличивается. Если у меня получится за этот избирательный цикл увеличить эту планку, это будет большая победа. Хочу быть вторым»,— сказал он.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Рант Краев стал вторым кандидатом, выдвинутым на досрочные выборы губернатора Свердловской области среди парламентских партий. Первым в качестве претендента на партконференции «Единой России» был утвержден врио губернатора Денис Паслер. Позже выдвинулись депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Станислав Наумов (ЛДПР) и заместитель председателя регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ). Среди непарламентских партий партконференцию по утверждению кандидата на момент публикации провела только «Гражданская инициатива», которая одобрила в качестве своего претендента главного редактора информагентства «Контроль» Динамудина Садихова. По данным избиркома, этап выдвижения завершится 25 июля, своих представителей могут заявить 23 политические партии.

Василий Алексеев