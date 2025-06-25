Суд оставил в СИЗО редактора Ura.ru Дениса Аллаярова

Свердловский областной суд оставил в СИЗО руководителя свердловской редакции информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки экс-начальнику уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову за получение оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей. Заседание прошло в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Аллаяров

Фото: Мария Шараева Денис Аллаяров

Фото: Мария Шараева

По словам источника «Ъ-Урал», Денис Аллаяров по поручению главы редколлегии Ura.ru Михаила Вьюгина покупал оперативные сводки и отдавал по 15 тыс. руб. ежемесячно. По словам собеседника, деньги проходили, как премия свердловскому редактору. Вину он не признал. Адвокаты Аллаярова планируют продолжить обжалование ареста.

Андрей Карпов был отправлен под домашний арест по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «За сводки попал в сводки»

Мария Шараева