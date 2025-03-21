Siri добавят интеллекта

Apple меняет руководителя Siri из-за отставания от конкурентов. Направление искусственного интеллекта не оправдывает ожиданий. Компания передала разработку голосового помощника новому топ-менеджеру. Предполагалось, что Siri будет тесно интегрирован с технологией Apple Intelligence. Ее анонсировали еще прошлым летом, но запуск некоторых ключевых функций неоднократно переносили, в последний раз — на 2026 год. Новый руководитель направления раньше отвечал за гарнитуру дополненной реальности Vision Pro — один из немногих новых продуктов компании, которые удалось выпустить на рынок в последние годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters

Почему Apple проигрывает гонку в области искусственного интеллекта? И есть ли шансы наверстать упущенное? На эти вопросы “Ъ FM” ответил старший преподаватель кафедры кибернетики МИФИ Роман Душкин: «Тот заряд, который Стив Джобс дал коллективу этой компании, как-то спадает, и уже не хватает былой предпринимательской наглости в хорошем смысле, которая позволяет компании быть адептом самых передовых технологий. Появляются новые модели ИИ, большие языковые модели, а Siri пытается работать на сценариях, которые уже выглядят просто как анахронизмы. Apple нужно не догонять конкурентов, а создавать коллаборацию с ведущими игроками. Здесь-то у них проблем не должно быть, кроме спеси. Можно пойти к OpenAI, к Anthropic — к кому угодно, у кого есть уже развитые продукты, интегрировать их большие языковые модели в свои продукты. Именно такой подход позволит Apple очень быстро нагнать отставание. Не нужно свое что-то пытаться сделать — здесь уже точно поезд ушел».

С начала года акции Apple подешевели на 12%. А проблемы в области искусственного интеллекта могут ударить по продажам гаджетов, полагает главный редактор itzine.ru Сергей Кузнецов: «Samsung и другие конкуренты Apple интегрируют ИИ в свои продукты, и все эти функции — это замечательно и прекрасно, но не очень понятно, зачем за это платить деньги. Да, он отлично справляется с фотографиями, но ИИ в фотографиях уже давным-давно есть. А если говорить про возможность видоизменять тексты и рисовать какие-то эмодзи, как будто бы это что-то излишнее, и пользователи с этим особо играться не будут.

Но проблема в том, что если бы Apple нам не заявляла о том, что они будут запускать Apple Intelligence, то у них было бы бесконечное количество времени, они могли бы долго-долго допиливать продукт, как это было с iPad, когда уже были в принципе планшеты на рынке. Тогда Apple выходила, представляла свой и творила революцию. А в истории с ИИ Apple, к сожалению, играет роль догоняющего игрока, и сейчас им нужно догонять конкурентов, и догонять довольно быстро.

Когда конкуренты выпускают каждый месяц что-то на рынок, говорить о том, что, мол, а мы через полгода только запустимся, к сожалению, уже невозможно. В текущих реалиях рынка они должны делать все гораздо быстрее.

Поэтому я думаю, что сейчас в это направление будут инвестированы и деньги, и новые люди. Так как нам заявили про Apple Intelligence, и так как пользователи покупают iPhone 16, то, конечно, им нужно предоставить все эти возможности, иначе у них просто обвалятся продажи. Потому что пользователи не поймут, а зачем же им покупать iPhone 17, если есть конкуренты, у которых есть более интересные предложения. Но если ты все равно используешь iPhone, можно оставаться на 15 Pro и 15 Pro Max — там все то же самое будет работать. И зачем тогда покупать новое устройство, непонятно».

Сервис Siri, который пытается обновить Apple, был представлен в 2011 году вместе с iPhone 4S. Это был первый широкодоступный голосовой помощник. Но со временем конкуренты вроде Google и Amazon обошли Siri.

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Илья Сизов