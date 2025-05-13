Apple грузится ценовой политикой

Apple может поднять цены на новую модель iPhone 17, которая выйдет этой осенью. По данным источников Wall Street Journal, несмотря на торговое перемирие Пекина и Вашингтона, за ввоз смартфонов в США корпорации по-прежнему придется платить пошлину в размере 20%. Однако в ней опасаются открыто связывать повышение цен с тарифами, отмечает AppleInsider, поэтому объясняет подорожание новыми функционалом и дизайном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По оценкам инсайдеров, стоимость базовой модели iPhone 17 может увеличиться до $900, а версия Pro Max — до $1,2 тыс. Но объяснить эти цены дизайном будет сложно, уверен главный редактор itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов: «Мы не знаем, произойдет ли это повышение, пока это слухи. Apple — коммерческая корпорация, которая имеет право поднимать, опускать и двигать цены так, как ей хочется. И никто, к сожалению, запретить этого не может, кроме акционеров и пользователей, которые будут голосовать в данном случае долларом. Другой вопрос, что прикрываться тем, что у компании будет более технологичный смартфон, довольно странно. Производство более тонкого устройства действительно стоит дороже. Себестоимость может вырасти на 10-15%, но не на 30%. Но закладывать туда еще и такое количество маржинальности кажется чрезмерным.

Для всего рынка как будто бы очевидно, что там не только технологическое совершенство, но еще и какие-то дополнительные расходы подразумеваются.

Мы видим, как Apple спешно переносит производство из Китая в Индию, пытается находить какие-то новые логистические пути, сокращать расходы и, соответственно, увеличивать свои доходы, потому что пошлины бьют по ним довольно сильно».

В КНР по-прежнему собирают 80% флагманских моделей iPhone. По словам экспертов, даже с учетом скидок и снижения тарифов без повышения цен сохранить текущий уровень прибыли Apple не сможет. В начале мая гендиректор компании Тим Кук говорил, что пошлины увеличат ее расходы на $900 млн за квартал. Однако из-за них подорожать может не только эта техника, отметил президент и управляющий партнер Inventive Retail Group, в которую входит сеть магазинов restore:, Тихон Смыков: «Понятно, что пошлины на ценах могут сказаться существенным образом. Но так как вся техника делается из сходных компонентов, ситуация для Apple и других компаний схожа. Вряд ли будет так, что американская корпорация вынуждена будет повысить цены, а остальные нет. Как бы не получилось в целом, что будет меньше производиться и продаваться гаджетов. Но разговоры про подорожание в два раза похожи на спекуляцию».

Для снижения зависимости от Китая Apple развивает производственные мощности в Индии. Ранее руководство компании объявляло, что большая часть смартфонов для американского рынка в ближайшие месяцы будет изготавливаться именно там. Но для создания премиальных моделей Pro и Pro Max в Индии нет необходимой инфраструктуры.

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Анжела Гаплевская