Apple грузится ценовой политикой
Какой будет стоимость нового iPhone 17
Apple может поднять цены на новую модель iPhone 17, которая выйдет этой осенью. По данным источников Wall Street Journal, несмотря на торговое перемирие Пекина и Вашингтона, за ввоз смартфонов в США корпорации по-прежнему придется платить пошлину в размере 20%. Однако в ней опасаются открыто связывать повышение цен с тарифами, отмечает AppleInsider, поэтому объясняет подорожание новыми функционалом и дизайном.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По оценкам инсайдеров, стоимость базовой модели iPhone 17 может увеличиться до $900, а версия Pro Max — до $1,2 тыс. Но объяснить эти цены дизайном будет сложно, уверен главный редактор itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов: «Мы не знаем, произойдет ли это повышение, пока это слухи. Apple — коммерческая корпорация, которая имеет право поднимать, опускать и двигать цены так, как ей хочется. И никто, к сожалению, запретить этого не может, кроме акционеров и пользователей, которые будут голосовать в данном случае долларом. Другой вопрос, что прикрываться тем, что у компании будет более технологичный смартфон, довольно странно. Производство более тонкого устройства действительно стоит дороже. Себестоимость может вырасти на 10-15%, но не на 30%. Но закладывать туда еще и такое количество маржинальности кажется чрезмерным.
Для всего рынка как будто бы очевидно, что там не только технологическое совершенство, но еще и какие-то дополнительные расходы подразумеваются.
Мы видим, как Apple спешно переносит производство из Китая в Индию, пытается находить какие-то новые логистические пути, сокращать расходы и, соответственно, увеличивать свои доходы, потому что пошлины бьют по ним довольно сильно».
В КНР по-прежнему собирают 80% флагманских моделей iPhone. По словам экспертов, даже с учетом скидок и снижения тарифов без повышения цен сохранить текущий уровень прибыли Apple не сможет. В начале мая гендиректор компании Тим Кук говорил, что пошлины увеличат ее расходы на $900 млн за квартал. Однако из-за них подорожать может не только эта техника, отметил президент и управляющий партнер Inventive Retail Group, в которую входит сеть магазинов restore:, Тихон Смыков: «Понятно, что пошлины на ценах могут сказаться существенным образом. Но так как вся техника делается из сходных компонентов, ситуация для Apple и других компаний схожа. Вряд ли будет так, что американская корпорация вынуждена будет повысить цены, а остальные нет. Как бы не получилось в целом, что будет меньше производиться и продаваться гаджетов. Но разговоры про подорожание в два раза похожи на спекуляцию».
Для снижения зависимости от Китая Apple развивает производственные мощности в Индии. Ранее руководство компании объявляло, что большая часть смартфонов для американского рынка в ближайшие месяцы будет изготавливаться именно там. Но для создания премиальных моделей Pro и Pro Max в Индии нет необходимой инфраструктуры.
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