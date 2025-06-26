Главные новости за 26 июня. Курск, Липецк, Воронеж.

Председатель Курской облдумы Юрий Амерев подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в арбитражный суд Липецкой области с иском о взыскании 18 млн руб. к администрации Грязинского района за вред почвам.

Ночью на подъезде к городу Суджа Курской области гражданский автомобиль подорвался на мине, пострадал 53-летний водитель.

Трое военных ВСУ получили реальные сроки за теракты в Курской области.

Липецкий суд начал рассматривать дело о передаче полицейским взятки на $1 млн.

Власти Воронежа ищут банк для открытия трех кредитных линий на 1,5 млрд рублей.

Прокуратура Воронежа потребовала отменить разрешение на стройку ЖК за 5,5 млрд.

Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» братьев Линников оценивает свои потери от боевых действий в Курской области и атак на регион в 10,6 млрд руб.

С 25 июня временно исполняющим обязанности министра строительства Курской области назначен Руслан Герман.

Китайский журналист пострадал при атаке БПЛА в курском Коренево.