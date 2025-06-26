Липецкий суд начал рассматривать дело о передаче полицейским взятки на $1 млн

Данковский горсуд Липецкой области начал рассматривать уголовное дело 45-летнего уроженца Ивановской области и его московского адвоката, которые обвиняются в даче взятки в особо крупном размере, совершенной группой лиц (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) соответственно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Согласно картотеке горсуда, речь идет о Романе Шевырине и Сергей Конончуке.

Также суд удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемым. Они пробудут в СИЗО как минимум до 10 декабря.

По версии следствия, с декабря 2023 года по март 2024-го член Адвокатской палаты Московской области в интересах своего клиента и неустановленной группы лиц выступил посредником в достижении с сотрудниками уголовного розыска соглашения о прекращении оперативно-розыскных мероприятий. Последние были направлены на установление причастных к хищению имущества клиентов банка в значительном размере.

Во время организованных адвокатом встреч его клиент говорил правоохранителям, что готов вознаградить их «крупной денежной суммой». 13 марта 2024 года уроженец Ивановской области прибыл в Данковский район для передачи $1 млн в качестве взятки (по курсу Центробанка на тот момент — 90,9 млн руб.). Передав сумку с деньгами, обвиняемый скрылся, но вскоре был задержан полицейскими и сотрудниками липецкого УФСБ. Силовики контролировали передачу средств.

О задержании Сергея Конончука стало известно в мае 2024 года. Тогда же его отправили под стражу.

Алина Морозова