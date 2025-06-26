Власти Воронежа ищут банк для открытия трех кредитных линий на 1,5 млрд рублей

Управление финансово-бюджетной политики администрации Воронежа объявило три электронных аукциона на открытие возобновляемой кредитной линии на покрытие дефицита городского бюджета и погашение долговых обязательств. Общая начальная цена контрактов составляет 575 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная цена на двух аукционах — 230 млн руб., контракты по ним включают погашение долговых обязательств c лимитом задолженности 1 млрд руб. Начальная цена третьего подряда — 115 млн руб., лимит задолженности — 500 млн руб.

Срок действия кредитной линии по всем договорам — год. Процентная ставка — плавающая, в размере ключевой ставки ЦБ, действующей на дату первой выдачи кредита, плюс надбавка.

Заявки на участие в аукционах можно подавать до 11 июля, итоги планируется подвести 15 июля.

На прошлой неделе администрация Орла объявила аукцион на открытие ей кредитной линии с лимитом в 315 млн руб.

Ульяна Ларионова