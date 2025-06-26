Китайский журналист пострадал при атаке БПЛА в курском Коренево

В курском приграничье ранен китайский журналист телекомпании Phoenix. 63-летний корреспондент Лу Юйгуан получил ранения при атаке БПЛА поселку Коренево Кореневского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Глава региона пояснил, что Лу Юйгуан самостоятельно направился в приграничье. У него открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу.

Сегодня ночью на подъезде к городу Суджа Курской области гражданский автомобиль подорвался на мине.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова