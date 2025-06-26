Росприроднадзор потребовал 18 млн рублей за загрязнение почв в Липецкой области

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в арбитражный суд Липецкой области с иском к администрации Грязинского района. В своем заявлении ведомство требовало взыскания 18 млн руб. за вред почвам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Иск связан с выявленным в ходе проверки 2023 года загрязнением земельного участка в селе Казинка, где было зафиксировано излитие воды неустановленного состава и складирование ртутных ламп.

Росприроднадзор направил в адрес администрации претензию с предложением добровольно возместить ущерб. Получив отказ, ведомство обратилось в суд.

Представитель администрации Грязинского района в предварительном судебном заседании заявил о несогласии с требованиями, подчеркнув, что муниципальное образование не должно нести ответственность за ущерб, причиненный неустановленными лицами в результате хозяйственной деятельности, лишь на основании распоряжения данными земельными участками. Следующее заседание назначено на 25 августа.

Вчера стало известно, что Росприроднадзор потребовал с «Домостроительного комбината» ущерб от свалки в Воронеже.

Ульяна Ларионова