Водитель автомобиля подорвался на мине под курской Суджей

Ночью на подъезде к городу Суджа Курской области гражданский автомобиль подорвался на мине. Пострадал 53-летний водитель, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, пострадавший хотел посмотреть состояние города. В результате взрыва он получил минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую травмы, а также резаную рану лица. Бригада скорой помощи доставила его в Курскую областную больницу.

Вчера в районе поселка Октябрьский Белгородского района Белгородской области водитель пострадал при атаке дрона.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова