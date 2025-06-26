Прокуратура Воронежа потребовала отменить разрешение на стройку ЖК за 5,5 млрд

Арбитражный суд Воронежской области принял иск прокуратуры Воронежа к мэрии облцентра о признании недействительным разрешения на строительство МКД, выданного структуре ГК «Развитие» Сергея Гончарова. Заседание по нему назначено на 15 июля, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект ЖК «Октябрьский квартал» на улице Матросова в Воронеже

Фото: из проектной декларации Проект ЖК «Октябрьский квартал» на улице Матросова в Воронеже

Фото: из проектной декларации

Изначально надзорное ведомство обратилось с заявлением в Центральный райсуд Воронежа, уже оттуда его направили в арбитражный суд. Прокуратура требует отзыва разрешения ООО СЗ «Развитие Север» на работы на улице Матросова, 64а в облцентре. Оно было выдано 26 декабря 2024 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «Развитие север» было зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Уставный капитал — 40 млн руб. Генеральный директор и единственный собственник — Сергей Гончаров. Выручка по итогам 2024 года составила 0 руб., чистый убыток — 5 млн руб. Годом ранее компания получила нулевую выручку и чистую прибыль в 104 млн руб.

В начале года ГК «Развитие» заявила проект жилого комплекса «Октябрьский квартал» по указанному адресу. Стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд руб. Общая площадь жилой застройки — 51,8 тыс. кв. м, коммерческой — 4,8 тыс. кв. м.

Пока речь идет о строительстве четырех домов. Согласно единой информационной системе в сфере жилищного строительства, во втором квартале 2030 года группа планирует сдать два 19-этажных дома и два 25-этажных. Всего в них рассчитывают разместить около 1,8 тыс. квартир. Между третьим и четвертым МКД запланирован подземный паркинг.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова