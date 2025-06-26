Трое военных ВСУ получили реальные сроки за теракты в Курской области

Второй Западный окружной военный суд вынес признал троих военнослужащим 211-го отдельного специального батальона ВСУ Александра Загребельного, Андрея Бакалова и Александра Григорьева виновными в совершении террористического акта в Курской области по предварительному сговору, повлекшем тяжкие последствия (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Загребельному и Григорьеву назначили по 15 лет лишения свободы, Бакалову — 16. Первые три года они проведут в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в военной прокуратуре.

Как установил суд, вечером 22 октября прошлого года осужденные, вооруженные автоматами, пулеметами, боеприпасами и ручными гранатами, пересекли границу Российской Федерации в Глушковском районе Курской области. Заняв позиции вблизи населенного пункта Новый Путь, оборудованные блиндажами и наблюдательно-огневыми пунктами, военнослужащие в течение суток удерживали поселок под контролем, препятствуя эвакуации населения и запугивая мирных жителей. Также они передавали командованию информацию о действиях российских войск.

23 октября в результате штурма позиций российскими военными Загребельный, Бакалов и Григорьев сдались в плен.

На этой неделе стало известно, что три солдата ВСУ получили обвинительные приговоры за террористический акт в Кореневском районе Курской области.

Ульяна Ларионова