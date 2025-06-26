Театр современного искусства в Краснодаре завершил первый сезон

Театр современного искусства в Краснодаре закрыл первый театральный сезон концертом «Не говоря ни слова...», который посетили около 400 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАУК КК «Театр современного искусства» Фото: ГАУК КК «Театр современного искусства»

Режиссером концерта выступила художественный руководитель театра Анна Агеева. Мероприятие сопровождалось видеоконтентом в стиле кинодокументалистики, подготовленным специально к событию.

Как уточнил заведующий художественно-постановочной частью Александр Тюрин, сцену оснастили шестью семиметровыми экранами, на которых транслировались видеоработы с историями артистов.

Театр современного искусства был создан 22 марта 2024 года постановлением губернатора Краснодарского края. За сезон учреждение представило два спектакля — «Контакт» и «Гранатовый браслет», а также провело пять бесплатных мероприятий. В новом сезоне театр продолжит работу над расширением репертуара.

Анна Гречко